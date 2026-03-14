La stagione di Formula 1 subirà una lunga pausa di cinque settimane ad aprile, con la cancellazione delle gare di Sakhir e Gedda. Questa interruzione si aggiunge a un calendario già ricco di appuntamenti, lasciando i team e i piloti senza competizioni ufficiali per tutto il mese. La decisione riguarda tutte le squadre e gli organizzatori coinvolti negli eventi programmati.

La Formula 1 si prepara a vivere una pausa straordinaria di cinque settimane intere, senza gare ufficiali nell’intero mese di aprile. La decisione, sebbene non ancora ufficializzata pubblicamente, sembra già presa: i Gran Premi di Sakhir e Gedda sono destinati a scomparire dal calendario del 2026 a causa delle tensioni in Medio Oriente che minacciano la sicurezza logistica. Il Circus della velocità ha valutato che affrontare due appuntamenti ravvicinati in quella regione comporterebbe rischi insostenibili, portando alla cancellazione definitiva di queste tappe per la stagione corrente. Mentre il Gran Premio della Cina è attualmente in corso, l’attenzione si sposta ora su come gestire il vuoto temporale che si aprirà dopo il Giappone. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - F1: Sakhir e Gedda cancellati, 5 settimane di stop ad aprile

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