F1 in crisi | Imola pronta a salvare il Mondiale

Nicolas Vacchi, candidato sindaco del centrodestra e referente locale di Fratelli d’Italia, ha inviato una comunicazione ufficiale alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La proposta prevede di utilizzare l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola come sede alternativa per il Gran Premio di Formula 1. La decisione arriva in un momento di crisi per il campionato di Formula 1.

Nicolas Vacchi, candidato sindaco del centrodestra e referente locale di Fratelli d’Italia, ha inviato una comunicazione ufficiale alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni proponendo l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola come sede alternativa per il Gran Premio di Formula 1. La proposta nasce dalla preoccupazione per le instabilità geopolitiche in Medio Oriente e in Azerbaigian che potrebbero costringere all’annullamento di cinque tappe del calendario mondiale previste nei prossimi mesi. L’iniziativa, partita da Imola il 14 marzo 2026, mira a trasformare una crisi internazionale in un’opportunità economica per il distretto industriale della provincia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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