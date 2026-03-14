Durante il secondo weekend di gara del campionato di Formula Uno 2026, George Russell ha vinto la Sprint Race del Gran Premio della Cina, ottenendo un risultato positivo. La Ferrari si distingue per le prestazioni migliori in gara rispetto alle qualifiche, mentre Russell si mostra soddisfatto del risultato, ma mantiene alta l’attenzione in vista delle prossime sfide.

George Russell festeggia ma rimane concentrato dopo aver centrato il successo nella Sprint Race del Gran Premio della Cina, secondo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Sul tracciato di Shanghai, infatti, il pilota della Mercedes confidava in una vittoria “in carrozza” visto il margine amplissimo messo in mostra nelle qualifiche di ieri ma, a quanto pare, la Ferrari in versione gara sa avvicinarsi alle W17. Ad ogni modo l’inglese vince ancora e allunga a +11 su Andrea Kimi Antonelli in classifica. La gara su distanza ridotta, come detto, ha visto il successo di George Russell con un margine di 674 millesimi su Charles Leclerc (Ferrari) mentre completa il podio Lewis Hamilton (Ferrari) a 2. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, George Russell: “Bel successo in una Sprint Race divertente! La Ferrari dà il meglio in gara”

Articoli correlati

F1 Gp Cina, Mercedes dominanti: Russell in pole per la Sprint Race. Ferrari lotta con McLarenShanghai (Cina), 13 marzo 2026 - Il venerdì del Gran Premio di Cina si tinge, come da pronostico, di argento.

Leggi anche: LIVE F1, GP Cina 2026 in DIRETTA: al via la Sprint Qualifying! Antonelli sfida Russell, Ferrari da seconda fila?

Approfondimenti e contenuti su George Russell

Temi più discussi: GP Australia, le pagelle: Russell 8, gestione da campione. Aston Martin 3, un disastro quasi comico; F1, Russell su Mercedes ha vinto il Gran Premio d’Australia. Sul podio la Ferrari di Leclerc; Russell e Antonelli dominano a Melbourne davanti alle Ferrari, top five per Norris, 6. Verstappen; Doppietta Mercedes a Melbourne con Russell che batte Antonelli. Leclerc sul terzo gradino del podio, quarto Hamilton.

F1 – George Russell: il funerale senza il mortoSiamo ormai nel pieno del Campionato Mondiale di F1, che al momento vede tre protagonisti: i due piloti della McLaren, con Oscar Piastri in testa alla classifica, seguito da Lando Norris, e il terzo ... formulacritica.it

F1, George Russell: Non ci aspettavamo la prima fila. Ho fatto un bel giro, la macchina è stata fantastica3-0. George Russell batte il compagno di squadra Lewis Hamilton per la terza qualifica consecutiva in stagione e strappa una clamorosa prima fila in griglia per il Gran Premio d’Australia 2023, valido ... oasport.it

George Russell vince la sprint in Cina! Secondo Charles Leclerc, seguito da Lewis Hamilton, protagonista di una bella lotta per la prima posizione con Russell durante i primi giri di gara. Quarto Lando Norris, seguito da Antonelli. Il pilota italiano, dopo una part - facebook.com facebook

MERCEDES DAVANTI A TUTTI A SHANGHAI George Russell firma il miglior tempo nelle Qualifiche Sprint del GP di Cina e guida la doppietta Mercedes davanti ad Andrea Kimi Antonelli, staccato di 289 millesimi. L’italiano però resta sotto investigazione x.com