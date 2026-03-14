Durante le qualifiche del Gran Premio di Cina 2026, la Ferrari ha ottenuto entrambe le vetture in seconda fila, migliorando le prestazioni rispetto alle sessioni precedenti. Il team ha dichiarato di aver ridotto il divario in qualifica, ma ha anche sottolineato che gli avversari continueranno a migliorare nelle partenze. La sessione ha visto un progresso costante per la squadra nel corso del weekend.

La Ferrari continua a crescere sessione dopo sessione e centra l’obiettivo della seconda fila con entrambe le macchine al termine delle qualifiche del Gran Premio di Cina 2026, valevole come secondo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. La Scuderia di Maranello si è inserita alle spalle delle Mercedes a Shanghai, con Lewis Hamilton terzo appena davanti a Charles Leclerc pagando un distacco di tre decimi e mezzo dalla pole position di Kimi Antonelli. “ È difficile costruire una statistica basandosi su due eventi, però è vero che eravamo dietro di otto decimi a Melbourne, di sei ieri e di quattro oggi. Questo significa che stiamo andando nella direzione giusta. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, Frederic Vasseur: “Stiamo riducendo il gap in qualifica, ma gli altri miglioreranno nelle partenze”

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