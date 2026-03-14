F1 cancellazione in vista per le gare di Sakhir e Gedda Lungo stop ad aprile per il Mondiale

La Formula 1 sembra aver deciso di cancellare i Gran Premi di Sakhir e Gedda, con l’ufficialità ancora da annunciare. Secondo alcune indiscrezioni, le gare in Bahrain e Arabia Saudita non si terranno più nella stagione in corso. Il campionato subirà inoltre una lunga pausa ad aprile, quando sono previste le gare in programma. La decisione non è ancora stata comunicata ufficialmente.

Manca ormai soltanto l’ufficialità, ma a quanto pare in base ad alcune indiscrezioni la Formula Uno avrebbe già preso la decisione di cancellare i Gran Premi previsti in Bahrain ed Arabia Saudita. Le tensioni in Medio Oriente non accennano infatti a placarsi ed il circus non è intenzionato ad affrontare il doppio appuntamento ravvicinato Sakhir-Jeddah per ovvi motivi logistici e soprattutto di sicurezza. Ricordiamo che il calendario del Mondiale, dopo la tappa cinese attualmente in corso di svolgimento, prevede il Gran Premio del Giappone nel weekend 27-29 marzo e a seguire una pausa di due settimane prima di trasferirsi in Bahrain (10-12 aprile) ed in Arabia Saudita (17-19 aprile). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, cancellazione in vista per le gare di Sakhir e Gedda. Lungo stop ad aprile per il Mondiale Articoli correlati F1, scattano i primi test di Sakhir. Finalmente vedremo il primo scenario attendibile in vista del Mondiale 2026Dopo il primo antipasto (blindatissimo) del Montmelò di Barcellona, è tempo di entrare nel vivo per quanto riguarda la stagione 2026 della Formula... F1, Lando Norris in testa a metà day-2 con il nuovo record dei Test a Sakhir. Lungo stop per la FerrariSi chiude con il miglior tempo di Lando Norris la sessione mattutina della seconda giornata dell’ultima finestra dei Test ufficiali di Formula Uno in... Contenuti utili per approfondire F1 cancellazione in vista per le gare... Temi più discussi: Guerra in Iran, F1 verso la cancellazione di due gare; F1 e MotoGP, cancellazioni in vista: salteranno Bahrain, Arabia Saudita e Qatar. Calendari svuotati ad aprile; F1 - GP Bahrain e Arabia Saudita: la cancellazione è vicina?; F1, l’Arabia Saudita si oppone alla possibile cancellazione del GP: ecco la situazione. F1, cancellazione in vista per le gare di Sakhir e Gedda. Lungo stop ad aprile per il MondialeManca ormai soltanto l'ufficialità, ma a quanto pare in base ad alcune indiscrezioni la Formula Uno avrebbe già preso la decisione di cancellare i Gran ... oasport.it F1 e MotoGP, cancellazioni in vista: salteranno Bahrain, Arabia Saudita e Qatar. Calendari svuotati ad aprileIl Motomondiale potrebbe puntare a recuperare la gara di Lusail a fine stagione; F1 invece va verso un Mondiale a 22 GP ... formulapassion.it 14 marzo 2010, Sakhir - Fernando Alonso vince il GP del Bahrain al debutto con la Ferrari, piazzandosi davanti a Felipe Massa e completando un’inaspettata doppietta Ferrari. Sebastian Vettel, favorito della vigilia e poleman, è costretto a cedere il passo all’a - facebook.com facebook GP di Sakhir e Jeddah cancellati #Imola e #Portimao pronti per la sostituzione italiaracing.net/GP-di-Sakhir-e… x.com