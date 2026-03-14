F1 2026 | Mercedes domina Ferrari rincorre con -16 punti

La stagione 2026 di Formula 1 è iniziata con 24 gare in programma. Mercedes guida la classifica costruttori con 56 punti, mentre Ferrari si trova a 40 punti. La lotta tra le due scuderie si sta già delineando con Mercedes in testa e Ferrari che cerca di ridurre lo svantaggio di 16 punti. I primi risultati della stagione mostrano una gara serrata tra le squadre.

La stagione 2026 della Formula 1 si è aperta con un calendario di 24 appuntamenti che vede la Mercedes in testa alla classifica costruttori con 56 punti, seguita dalla Ferrari a 40 punti. Il Gran Premio d’Australia ha segnato l’inizio di questa settantasettesima edizione del mondiale, confermando uno standard competitivo dove il numero delle gare eguaglia le ore del giorno. L’impatto immediato si riflette nella graduatoria attuale: dopo la doppietta ottenuta da George Russell e Kimi Antonelli, la scuderia tedesca domina, mentre i piloti della Ferrari, Charles Leclerc e Lewis Hamilton, hanno terminato rispettivamente terzi e quarti ad Albert Park. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - F1 2026: Mercedes domina, Ferrari rincorre con -16 punti Articoli correlati Test F1 2026: Mercedes domina con Antonelli, Ferrari terzaLe sessioni di test pre-stagionali di Formula 1 si rinnovano sulla pista di Sakhir, nel Bahrain, offrendo un’immagine chiara delle prime differenze... Classifica Mondiale costruttori F1 2026: Ferrari a -16 da Mercedes in vettaIl campionato del mondo di Formula 1 del 2026 ha preso il via in Australia e si concluderà ad Abu Dhabi. F1 2026: Mercedes DOMINA, Ferrari INOVA e Red Bull SOFRE nos Testes do Bahrein (Dia 1) #formula1 Una selezione di notizie su Mercedes domina Temi più discussi: F1 GP Australia 2026: Mercedes domina con Russell e Antonelli, ma che show con le Ferrari al via!; F1 | GP Australia – analisi passo gara: Mercedes domina, Ferrari incostante; F1 2026 – GP Australia – Russel con la Mercedes domina le prime qualifiche della stagione; F1 | GP Cina 2026, FP1: Mercedes domina con Russell e Antonelli. McLaren a mezzo secondo, Ferrari a 8 decimi. Classifica F1 2026: Russell in testa dopo il GP Australia, Mercedes domina nei costruttoriRussell guida il Mondiale F1 2026 con 25 punti dopo Melbourne. Antonelli secondo, Leclerc terzo. Mercedes prima nei costruttori a 43 punti. quotidianomotori.com F1 Australia 2026: Ferrari delude, Mercedes domina nelle qualificheLe qualifiche del GP d’Australia 2026 hanno offerto la prima fotografia reale dei valori in pista. La Mercedes sembra aver aperto una nuova fase tecnica con un vantaggio importante sulla concorrenza, ... newsf1.it Mercedes domina la Sprint Qualifying a Shanghai: Pole di Russell, Antonelli in prima fila Si è appena conclusa una sessione di Sprint Qualifying intensa allo Shanghai International Circuit, che ha delineato la griglia di partenza per la prima Sprint Race della - facebook.com facebook Formula1, la #Mercedes domina le qualifiche Sprint in Cina x.com