Nella stagione 2026 di Formula 1, la McLaren ha fatto sapere di aver compiuto progressi significativi, mentre la Mercedes continua a nascondere alcune potenzialità ancora inespresse. La competizione tra le scuderie si fa sempre più intensa, e le differenze di prestazioni tra i team sono evidenti. Le squadre si preparano alle prossime gare, con ogni costruttore che cerca di migliorare il proprio rendimento.

La stagione 2026 della Formula 1 sta già mostrando una dinamica competitiva inaspettata, con la McLaren che ha fatto un passo avanti significativo mentre la Mercedes mantiene riserve di prestazioni non ancora sfruttate. Ralf Schumacher ha sottolineato come il progresso dei rivali possa rendere le gare più eccitanti, ma ha anche avvertito che il team di Brackley possiede ancora potenziale nascosto da attivare. George Russell ha già dimostrato la forza del costruttore vincendo il Gran Premio d’Australia partendo dalla pole position, mentre il suo compagno di squadra Kimi Antonelli ha ottenuto la pole per il Gran Premio cinese, battendo il record di Sebastian Vettel come il più giovane pilota ad aver raggiunto tale posizione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - F1 2026: McLaren avanza, ma la Mercedes nasconde ancora

Articoli correlati

Mercedes domina in F1, ma la realtà dei motori nasconde verità inaspettateUna svolta regolamentare sta definendo i confini delle verifiche tecniche nel paddock: si muove una proposta che riguarda il controllo del rapporto...

Leggi anche: LIVE F1, Test Barcellona 2026 in DIRETTA: Mercedes veloce e consistente, debutta la McLaren

F1 2026: McLaren, Ferrari, Red Bull e Mercedes a confronto aerodinamico

Una selezione di notizie su McLaren avanza

Temi più discussi: Formula 1, prove libere Gp Australia: risultati e classifica. Leclerc: Siamo seconda o terza forza; Motore Mercedes, Hamilton: Perché FIA lo ha permesso? Tra 7 GP Mondiale finito; GP Australia, nelle 2e libere svetta la McLaren di Piastri; La stagione di Formula 1 promette una dura competizione con favoriti, stelle e nuove alleanze in pista in ogni GP.

F1, Sprint GP Cina 2026 LIVE: Russell trionfa a Shanghai! Ferrari batte McLaren, Hamilton sul podioGeorge Russell fa sua la Sprint del Gran Premio della Cina 2026! Podio monopolizzato dalla Ferrari con Leclerc ed Hamilton. Battute entrambe la McLaren con Antonelli (penalizzato) a sandwich tra le du ... automoto.it

F1 2026, Gp Cina: prima pole per Antonelli, il più giovane di sempreL'italiano Antonelli su Mercedes partirà davanti a tutti nel Gp di domani. Precede il compagno di squadra Russell e le due Ferrari di Hamilton e Leclerc. alvolante.it

C’è il secondo indizio nella stagione della rivoluzione tecnica della F1: la Mercedes traccia la strada e se la Ferrari è considerata la seconda forza, stamattina a Shanghai il distacco è più ampio di quanto prevedesse lo stesso Cavallino, con McLaren che si ins - facebook.com facebook