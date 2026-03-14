Ex generale Winter in Italia | Potere al Popolo chiede

Un ex generale israeliano, Ofer Winter, sarà presente a Capaccio-Paestum dal 31 marzo al 9 aprile 2026 e alloggerà presso l’Hotel Ariston. La visita è stata annunciata da Potere al Popolo, che ha richiesto l’intervento pubblico riguardo alla presenza del militare. La notizia ha suscitato attenzione tra la comunità locale e gli organi di informazione.

Un ex generale israeliano, Ofer Winter, sarà ospite a Capaccio-Paestum dal 31 marzo al 9 aprile 2026 presso l’Hotel Ariston. Il gruppo Potere al Popolo ha lanciato un appello urgente per bloccare la sua presenza, definendola inaccettabile alla luce delle accuse di crimini di guerra e della situazione internazionale attuale. L’evento è parte di un pacchetto vacanze rivolto ad israeliani che intendono festeggiare la Pasqua ebraica sulle coste del Cilento, trasformando una località turistica in un palcoscenico di tensione politica. La richiesta degli attivisti è chiara: impedire il convegno e assicurare l’ex militare alla giustizia se mette piede in Italia. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ex generale Winter in Italia: Potere al Popolo chiede Articoli correlati Ofer Winter a Capaccio Paestum, Potere al Popolo contro l'ex generale israeliano: "Inaccettabile che circoli liberamente in Italia"Aria di protesta, nel salernitano: dal 31 marzo al 9 aprile Ofer Winter sarà invitato speciale presso l’Hotel Ariston a Capaccio-Paestum, sulle coste... Leggi anche: Trump al popolo iraniano: “Prendete il potere” Reborn as useless prince, I became invincible in ancient times using modern wisdom!#emotion #cdrama Approfondimenti e contenuti su Ex generale Winter in Italia Potere al... Discussioni sull' argomento Ofer Winter è un criminale di guerra: fuori dalla nostra terra i complici del genocidio in Palestina!; IN VACANZA COL GENERALE CHE VUOLE STERMINARE I PALESTINESI; Caso Ofer Winter a Capaccio Paestum: scoppia la protesta contro l’ex generale israeliano. Caso Ofer Winter a Capaccio Paestum: scoppia la protesta contro l’ex generale israelianoPolemica a Capaccio Paestum per la presenza dell'ex generale israeliano Ofer Winter all'Hotel Ariston. Attivisti chiedono l'intervento delle autorità italiane ... infocilento.it Per “Giocatori più silenziosamente migliorati da inizio stagione”: Koni De Winter. - facebook.com facebook Dal "3" alla top 3. De Winter nuova certezza del Milan di Allegri x.com