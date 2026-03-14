Durante una partita, la casa di un ex esterno della Fiorentina è stata svaligiata. Si tratta di un episodio che segue un precedente avvenuto nel luglio del 2020, quando i ladri visitarono l’abitazione di un altro ex giocatore della stessa squadra, all’epoca in trasferta a Parma. Entrambi gli episodi sono stati segnalati senza che siano stati resi noti dettagli su eventuali danni o persone coinvolte.

Non è il primo caso di un calciatore viola la cui casa viene svaligiata durante una partita. Viene in mente un precedente che risale al luglio del 2020: in quel caso la vittima dei ladri fu Franck Ribery, all’epoca esterno della Fiorentina, probabilmente nelle ore in cui era in trasferta a Parma. Del bottino facevano parte gioielli e alcune borse firmate, ma anche degli orologi. Stessa sorte per Sofyan Amrabat, centrocampista marocchino classe ‘96, ex Fiorentina. Mentre lui giocava la semifinale di andata di Conference League, allo stadio Artemio Franchi di Firenze, i ladri gli entrarono in casa e portarono via un borsello contenente mille euro in contanti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ex esterno della Fiorentina

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