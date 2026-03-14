Nell’area dell’ex caserma di Locate, tra via Roma e la stazione ferroviaria, si sta avviando un progetto per la costruzione di 50 nuove case. I soci sono coinvolti nel finanziamento dell’acquisto dell’immobile, che verrà destinato a scopo residenziale. Il progetto prevede la realizzazione di alloggi per la comunità locale.

Nell’area dell’ex caserma di Locate, tra via Roma e la stazione ferroviaria, si apre un percorso per 50 nuovi alloggi. La cooperativa Habitat Sud Milano ha avviato ieri un confronto pubblico per raccogliere adesioni dai futuri soci. Questo progetto punta a realizzare un complesso residenziale misto, combinando edilizia libera e convenzionata. L’incontro rappresenta il primo passo concreto verso la riqualificazione del sito dismesso. Il Consorzio Cooperative Lavoratori (Ccl) ha già presentato una candidatura ufficiale al bando pubblico indetto dal Comune. L’obiettivo è trasformare uno spazio storico in una risorsa abitativa accessibile alle famiglie del territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ex caserma: 50 case, i soci finanziano l’acquisto

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