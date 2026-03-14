Evento per il Sì impedito | Serve ritrovare il dialogo

Un evento a favore del Sì è stato impedito, portando a un intervento delle autorità e alla dichiarazione di uno dei partecipanti che ha definito la situazione come una

"Una brutta pagina, ora serve ritrovare il dialogo tra le parti. L’Università è un luogo sacro". Così Federico Casolari, direttore del dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Bologna, sull’incontro che avrebbe dovuto parlare del referendum all’Unibo in un evento organizzato da Azione universitaria, ma il collettivo Cua ha occupato l’aula e ha fatto saltare il dibattito. Lei era presente? "Non ero fisicamente nel complesso di via Belmeloro, ma ero in contatto costante con la governance. Una volta chiarito che non c’erano le condizioni minime per svolgere l’evento, con grande senso di responsabilità, anche i relatori Mezzacuva e Mezzetti hanno ritenuto non opportuno svolgere l’iniziativa". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Caro @SimoPillon non serve un disegnino. Serve smetterla di usare una vicenda complessa come giocattolo propagandistico. Prendere un titolo, caricarlo emotivamente e venderlo come motivo per orientare il voto non è fare politica: è manipolazione del dib x.com

Pianetamilan.it. . #Matri: “Ecco l’attaccante che serve al Milan! Scudetto, Allegri può riuscirci così” tanto altro in chiave #Milan dal Padel ZENTER per la prima tappa del World Legends Padel Tour 2026 Dal nostro Stefano Bressi - facebook.com facebook