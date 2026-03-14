Evasione da 12 milioni | smontata la rete di fatture false

Le autorità hanno smantellato una rete di fatture false che aveva permesso un’evasione fiscale di 12 milioni di euro. Le indagini preliminari sono state concluse e sono stati individuati tre soggetti coinvolti nel meccanismo. La conclusione dell’operazione ha portato alla scoperta di un sistema di frode fiscale che aveva operato nel settore.

Un complesso meccanismo di evasione fiscale per un valore di 12 milioni di euro è stato smontato dalle autorità, portando alla conclusione delle indagini preliminari contro tre soggetti. La Procura della di Foggia ha chiesto il rinvio a giudizio per reati gravi legati all’emissione di fatture false e all’indebita compensazione. L’operazione ha coinvolto un gruppo societario con base legale nel capoluogo foggiano, ma gestito da un imprenditore salentino originario di Nardò. L’imprenditore, attivo nel settore degli autotrasporti, avrebbe utilizzato imprese compiacenti intestate a prestanomi per assumere lavoratori ignari. Questa strategia mirava ad abbattere drasticamente i costi del lavoro per le società clienti, operando in totale evasione delle imposte e dei versamenti contributivi. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Evasione da 12 milioni: smontata la rete di fatture false Articoli correlati Frode Rally e fatture false: imprese in Puglia coinvolte nella maxi evasione da 35 milioniC’è anche la Puglia nel mirino della Guardia di Finanza di Agrigento, che ha smantellato un colossale sistema di frode fiscale internazionale da 35... Assunzioni e fatture false da 12 milioni per eludere il fisco: in tre nei guai, a Foggia la base della societàIl gruppo aveva messo in atto un complesso meccanismo elusivo scoperto dalle Fiamme Gialle. Aggiornamenti e notizie su Evasione da 12 milioni smontata la rete... Temi più discussi: Amazon, procura Milano chiede processo per evasione fiscale da 1 mld; Evasione fiscale da oltre 90 milioni di euro: per mascherare i soldi comprati 17 milioni in fiches, giocati anche a Venezia; Amazon, la Procura di Milano chiede il processo per evasione fiscale; La Procura di Milano chiede il processo per Amazon: nel mirino una presunta evasione da 1.2 miliardi di euro. L’azienda: Procedimento infondato. Non è bastato il maxi-accordo col fisco: Amazon ancora nei guai per presunta evasione IVA da 1,2 miliardiLa Procura di Milano prosegue l'inchiesta su Amazon per una presunta evasione IVA da 1,2 miliardi legata alle vendite di venditori extra UE tra il 2019 e il 2021. Nonostante un accordo fiscale da 527 ... hwupgrade.it Amazon, evasione da 1,1 miliardi: la Procura di Milano chiede il processo per quattro managerLa società Amazon Eu Sarl sarebbe coinvolta in una dichiarazione fraudolenta che avrebbe secondo la Procura generato un’evasione da 1,1 miliardi di euro ... affaritaliani.it Toscana | La maxi evasione dietro le ville da sogno: sequestro milionario - facebook.com facebook Milano, i pm chiedono il processo per Amazon e i suoi manager: maxi-evasione da 1,2 miliardi x.com