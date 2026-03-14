Evans | fine record cedimento meccanico al Kenya

Il pilota gallese Elfyn Evans ha concluso la sua lunga serie di partecipazioni senza ritiri al Safari Rally Kenya, ma durante una tappa fangosa la sua Toyota GR Yaris ha subito un cedimento meccanico al retrotreno. Questo problema ha portato Evans all’abbandono della gara, interrompendo così il suo record di partecipazioni senza uscite anticipate.

Il pilota gallese Elfyn Evans ha terminare la sua straordinaria serie di partecipazioni senza ritiri durante il Safari Rally Kenya, con un guasto meccanico al retrotreno della sua Toyota GR Yaris che lo ha costretto all’abbandono in una tappa fangosa. Questa interruzione improvvisa pone fine a una sequenza di diciannove gare consecutive concluse con successo, un record che aveva mantenuto dall’autunno del 2024, e segna un momento critico per le ambizioni del team Toyota Gazoo Racing WRT nel campionato mondiale rally. Il crollo tecnico in mezzo al fango. La dinamica dell’incidente si è sviluppata durante il sabato di gara, quando l’auto ha subito danni irreparabili all’inizio della tredicesima prova speciale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Evans: fine record, cedimento meccanico al Kenya Articoli correlati Rally, dominio Toyota in Kenya. Ogier ed Evans mettono nel mirino la leadership di SolbergÈ un vero e proprio dominio quello messo in atto dalla Toyota al termine della seconda giornata ufficiale del Safari Rally Kenya 2026, valevole come... Je’Von Evans: “Il mio record negativo? Meglio imparare dalle leggende al momento vale più di qualsiasi titolo”Je’Von Evans ultimamente è apparso ovunque nel mondo del wrestling che gravita attorno alla WWE.