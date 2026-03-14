Le acque di Vilamoura, in Algarve, sono il palcoscenico delle ultime due regate dei Campionati Europei Open 2026 della classe 470 misto. L’Italia si trova a soli quattro punti dalla prima posizione, con due prove ancora da disputare. La competizione si concentra sulla corsa al titolo, mentre le barche si sfidano in condizioni di mare variabile.

Le acque dell’Algarve, a Vilamoura, ospitano la fase finale dei Campionati Europei Open 2026 della classe 470 misto. Con il vento stabilizzato sugli 11 nodi, l’Italia si presenta alla decisiva Medal Series con due equipaggi in piena corsa per il podio continentale. Giacomo Ferrari e Alessandra Dubbini si trovano a soli 4 punti dalla vetta occupata dai britannici Martin Wrigley e Bettine Harris, mentre Elena Berta e Giulio Calabrò mantengono una posizione di forza a -13 punti dal leader. La competizione si avvia verso le ultime due regate a punteggio singolo che determineranno l’assegnazione del titolo europeo. La nuova dinamica della Medal Series e l’equilibrio dei punteggi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Europei 470: Italia a 4 punti dall’oro, due regate decisive

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