L’Olimpia Milano ha battuto il Maccabi Tel Aviv con il punteggio di 96-86 al PalaLido, portandosi così ad un passo dalla zona play-in di Eurolega. La squadra italiana ha conquistato la vittoria davanti al proprio pubblico, riuscendo a superare gli avversari in una partita combattuta. Il risultato permette ai biancorossi di avvicinarsi alla qualificazione ai turni successivi della competizione.

L’Olimpia Milano risponde presente e piega il Maccabi Tel Aviv: 96-8. I biancorossi, così incassano lo scontro diretto (2-0) nell’ultima sfida dell’anno giocata al PalaLido e provano a mantenere accesa la fiammella per la qualificazione ai play-in, nonostante le vittorie di giovedì sia di Monaco che Panathinaikos: la classifica infatti dice ancora Zalgiris, Monaco e “Pana“ dall’8° al 10° posto con 17 vittorie, Dubai e Milano che rincorrono con 16 quando mancano 7 giornate al termine. La prestazione di Nebo, da ex di turno, è davvero devastante: 19 punti con 711 al tiro e 10 rimbalzi, ma è proprio con i lunghi che l’Olimpia gioca bene, visto che anche LeDay ne mette 15, mentre Shields è solido: 17 punti con 59 da 3. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Eurolega, colpo Olimpia. Maccabi steso al PalaLido. Zona play-in ora a un passo

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