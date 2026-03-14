A Pistoia, a Palazzo Buontalenti, è stata inaugurata una mostra dedicata a Ettore Sottsass, un architetto attivo tra il 1945 e il 1975. La rassegna, curata da Enrico Morteo, presenta una selezione di sue opere e progetti realizzati nel corso di circa trent’anni di attività. La mostra rende visibile il lavoro di un artista considerato un punto di riferimento nel campo del design e dell’architettura.

Io sono un architetto. Ettore Sottsass (lavori dal 1945 al 1975) è la mostra curata da Enrico Morteo appena inaugurata a Pistoia, a Palazzo Buontalenti. Visita fondamentale per i lettori di Terrazzo, è un rutilante e sorprendente susseguirsi di disegni, progetti, realizzazioni. Se non potete raggiungere Pistoia (fino al 26 luglio 2026), procuratevi il bel catalogo Electa, antinoioso come la materia che racconta: viaggi, esplorazioni concettuali, colori, materiali. Enrico Morteo ha scelto di mettere in luce l’immenso sostrato creativo precedente alla stagione del postmoderno, declinata negli anni Ottanta col Gruppo Memphis. “Sottsass ha anticipato i tempi”, dice Morteo, “stava più in alto e guardava più lontano degli altri. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Ettore Sottsass, genio senza posto fisso. La mostra a Pistoia

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