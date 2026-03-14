Esulta ma lo scambio non è finito | cosa fa Wong?

Durante un match a Challenger di Punta Cana, Coleman Wong, tennista di Hong Kong, ha esultato prematuramente dopo aver ottenuto un punto in vantaggio di un set. Tuttavia, nel successivo scambio, Wong ha sbagliato la traiettoria di un lob del belga Alexander Blockx, rendendo evidente che l’azione non era ancora conclusa. La partita è proseguita senza ulteriori interruzioni.