Esulta ma lo scambio non è finito | cosa fa Wong?
Durante un match a Challenger di Punta Cana, Coleman Wong, tennista di Hong Kong, ha esultato prematuramente dopo aver ottenuto un punto in vantaggio di un set. Tuttavia, nel successivo scambio, Wong ha sbagliato la traiettoria di un lob del belga Alexander Blockx, rendendo evidente che l’azione non era ancora conclusa. La partita è proseguita senza ulteriori interruzioni.
Challenger di Punta Cana, nella Repubblica Dominicana: il tennista di Hong Kong Coleman Wong, avanti di un set, calcola male la traiettoria di un lob del belga Alexander Blockx ed esulta prima che lo scambio si concluda. Quando vede la palla che ricade in campo, si dispera. Alla fine Wong ha anche perso il match in tre set. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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