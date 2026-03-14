Esplosione in scuola ebraica ad Amsterdam indagini su un possibile attacco mirato
Nelle prime ore di oggi ad Amsterdam si è verificata un’esplosione che ha causato danni a una scuola ebraica. Le forze dell’ordine stanno conducendo indagini per capire se si sia trattato di un attacco mirato. La scuola è stata immediatamente evacuata e sono stati attivati i protocolli di sicurezza. Non ci sono ancora dettagli sulla presenza di persone coinvolte o ferite.
(Adnkronos) – Un’esplosione ha danneggiato una scuola ebraica ad Amsterdam nelle prime ore di oggi, sabato 14 marzo 2026. L’incidente è avvenuto in un quartiere residenziale della parte sud della capitale olandese e ha provocato danni all’edificio, ma non risultano feriti. La sindaca della città Femke Halsema ha denunciato un atto deliberato contro la comunità ebraica.. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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