Esplosione in scuola ebraica ad Amsterdam indagini su un possibile attacco mirato

Nelle prime ore di oggi ad Amsterdam si è verificata un’esplosione che ha causato danni a una scuola ebraica. Le forze dell’ordine stanno conducendo indagini per capire se si sia trattato di un attacco mirato. La scuola è stata immediatamente evacuata e sono stati attivati i protocolli di sicurezza. Non ci sono ancora dettagli sulla presenza di persone coinvolte o ferite.