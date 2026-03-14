Esplosione davanti a una scuola ebraica ad Amsterdam | nessun ferito indagini in corso

Nelle prime ore di sabato 14 marzo, un’esplosione ha colpito l’ingresso di una scuola ebraica nel quartiere di Buitenveldert ad Amsterdam. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito nell’incidente. Le autorità hanno aperto un’indagine per chiarire le cause dell’esplosione e stanno analizzando i reperti sul luogo. La zona è stata isolata per le verifiche di rito.

Paura nelle prime ore di sabato 14 marzo ad Amsterdam, dove un’esplosione ha danneggiato l’ingresso di una scuola ebraica situata nel quartiere di Buitenveldert. L’ordigno è detonatosi davanti all’edificio scolastico provocando danni all’entrata della struttura e ad alcune costruzioni vicine. Fortunatamente, secondo le prime informazioni diffuse dalle autorità locali, non si registrano feriti. La polizia olandese ha immediatamente avviato un’indagine per chiarire la dinamica dell’accaduto. Gli investigatori stanno analizzando le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza della zona: nei filmati, secondo quanto trapelato nelle prime ore dell’inchiesta, si vedrebbe una persona sospettata di aver collocato l’ordigno poco prima dell’esplosione. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Esplosione davanti a una scuola ebraica ad Amsterdam: nessun ferito, indagini in corso Articoli correlati Esplosione davanti a una scuola ebraica ad Amsterdam: ipotesi attacco mirato, cresce la tensioneUn’esplosione ha danneggiato una scuola ebraica ad Amsterdam, nei Paesi Bassi, nella notte tra giovedì e venerdì. Attacco ad Amsterdam: esplosione davanti a una scuola ebraica. Spunta la pista del terrorismo sciitaMentre il Medio Oriente brucia sotto i raid americani, l’onda d’urto del conflitto raggiunge l’Europa. Una raccolta di contenuti su Esplosione davanti Temi più discussi: Antisemitismo in Belgio: esplosione davanti alla sinagoga di Liegi; Esplosione davanti a una sinagoga a Liegi: danni all’edificio, indaga la polizia; Belgio, esplosione davanti alla Sinagoga di Liegi: nessun ferito; Esplosione nella notte davanti a una sinagoga a Liegi, nel sud-est del Belgio. Il sindaco: Un atto antisemita. Amsterdam, esplosione davanti a una scuola ebraica. La sindaca Halsema: Vile aggressione contro la comunità. Un gruppo islamista avrebbe rivendicato l’attaccoLa prima cittadina di Amsterdam ha parlato di un vile atto di aggressione. Rafforzare le misure di sicurezza ... affaritaliani.it Esplosione davanti a una scuola ebraica ad Amsterdam: ipotesi attacco mirato, cresce la tensioneUn’esplosione ha danneggiato una scuola ebraica ad Amsterdam, nei Paesi Bassi, nella notte tra giovedì e venerdì. Secondo quanto riportato dai media olandesi, ... thesocialpost.it Amsterdam, esplosione davanti a una scuola ebraica: rivendica gruppo islamico #amsterdam x.com Esplosione nella notte a #Cesa: due ordigni artigianali davanti a un bar in via Matteotti. Due uomini, a bordo di una Fiat Panda scura, avrebbero piazzato le bombe che hanno distrutto serranda e vetrine del locale. Nessun ferito. Carabinieri al lavoro per identif - facebook.com facebook