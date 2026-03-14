Esonero Tudor la dirigenza del Tottenham al lavoro | si cerca attivamente un nuovo allenatore! Le ultimissime

Il Tottenham ha annunciato l'esonero di Tudor e ora la dirigenza si sta concentrando sulla ricerca di un nuovo allenatore. Le discussioni sono in corso e si stanno valutando diverse opzioni per coprire il ruolo lasciato vacante. La decisione arriva dopo le recenti prestazioni della squadra, che hanno portato alla decisione di cambiare guida tecnica. La ricerca del nuovo tecnico è immediata.

Vlahovic Barcellona, interviene Laporta: «Il suo contratto sta terminando, ma non c’è niente è una pista fredda. Su Lewandowski» Mancini Sampdoria, si riapre un clamoroso scenario? Un messaggio dell’Al‑Sadd accende un intrigo di mercato Bastoni Barcellona, Deco prepara il piano per farne il leader della nuova difesa blaugrana. La rivelazione Chivu Inter, avanti insieme! Il tecnico programma il futuro insieme al club: rinnovo sul tavolo? Llorente sicuro: «Vlahovic? A me piace tantissimo, ha tanta cattiveria. È un giocatore che ha tanti gol. La Juve sta migliorando nel gioco» Torino, D’Aversa nel post gara: «La squadra era determinata e il risultato è solo merito dell’atteggiamento. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Esonero Tudor, la dirigenza del Tottenham al lavoro: si cerca attivamente un nuovo allenatore! Le ultimissime Articoli correlati Juventus: Tudor nuovo allenatore del TottenhamIl Tottenham ha ufficializzato oggi, 13 febbraio 2026, l’ingaggio di Igor Tudor come nuovo allenatore fino a giugno 2028 (con opzione per un... Leggi anche: Esonero Tudor, il Tottenham pensa già alla separazione con il tecnico croato? Le ultimissime sul futuro dell’ex Juve Approfondimenti e contenuti su Esonero Tudor Temi più discussi: Insensibile! Tudor criticatissimo per la gestione di Kinsky ma niente esonero (per ora); La follia di Tudor: papere e lacrime nel disastro Tottenham; Tottenham di Tudor a picco: ennesima sconfitta, l'ex Juventus già a rischio esonero; Tottenham, Tudor verso esonero-lampo: ballottaggio Thiago Motta-De Zerbi, per chi tifa la Juventus. Tottenham, Tudor verso esonero-lampo: ballottaggio Thiago Motta-De Zerbi, per chi tifa la JuventusTudor potrebbe già lasciare la panchina del Tottenham dopo il pessimo inizio con gli Spurs. Tra gli allenatori sondati ci sono De Zerbi e Motta. E la Juve osserva per risparmiare ... sport.virgilio.it Tudor a rischio esonero, il Tottenham pensa a Thiago Motta: ecco quanto risparmierebbe la JuveL’avventura di Igor Tudor sulla panchina del Tottenham è iniziata nel peggiore dei modi. Tre partite e tre sconfitte, tutte arrivate in derby londinesi contro Arsenal, Fulham e ... tuttojuve.com Ore contate per Tudor, l'esonero al Tottenham imminente: spunta un nome a sorpresa per la panchina - facebook.com facebook Ore contate per #Tudor, l'esonero al #Tottenham imminente: spunta un nome a sorpresa per la panchina x.com