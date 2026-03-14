Esfoliante corpo economico di The Inkey List per combattere i peli incarniti

Il Glycolic Acid Exfoliating Body Stick di The Inkey List è un esfoliante corpo dal formato compatto e pratico, pensato per aiutare a ridurre i peli incarniti. Questo prodotto viene utilizzato direttamente sulla pelle e si presenta come una soluzione facile da applicare durante la routine quotidiana. È stato lanciato sul mercato come alternativa economica per chi cerca un trattamento esfoliante efficace.

The Inkey List Glycolic Acid Exfoliating Body Stick, l'esfoliante corpo pratico ed economico che svolta la routine Quando si parla di esfoliazione corpo, la cosa più comune è pensare a tutti quegli scrub che per via meccanica favoriscono l'eliminazione delle cellule morte e il turnover. Ma, come per il viso, non mancano le soluzioni ad azione chimica, com'è il Glycolic Acid Exfoliating Stick di The Inkey List. Protagonista della formula è, infatti, l'acido glicolico, uno dei più celebri alfa-idrossiacidi che ci siano perché gentile e ben tollerato dalla pelle che, grazie a lui, appare subito più liscia, luminosa e compatta. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Esfoliante corpo economico di The Inkey List per combattere i peli incarniti Articoli correlati La surreale pubblicità del SuperBowl che fa cantare a un mucchio di peli, post rasatura, una ballata triste prima di lasciare il corpo del proprietarioLa pubblicità proposta al Super Bowl ha come protagonisti i peli del corpo che cantano una ballata prima di essere buttati via nel water post... Leggi anche: Microrobot grandi quanto una cellula, capaci di essere assorbiti dal corpo umano e combattere i tumori