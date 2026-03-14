Dal primo aprile 2026 saranno disponibili in esclusiva presso il negozio ufficiale due nuovi set LEGO. Uno rappresenta il Kart di Luigi con il Mach 8, mentre l’altro è il Razzo lunare di Tintin. Entrambi i prodotti possono essere già prenotati online. La disponibilità si concentra esclusivamente sul canale di vendita ufficiale dell’azienda.

Due nuovi set LEGO in esclusiva per il negozio ufficiale saranno disponibili dal primo aprile 2026. Il Kart di Luigi con il Mach 8 e il Razzo lunare di Tintin possono già essere prenotati online. I prezzi fissi sono stati stabiliti a 179,99 euro e 159,99 euro rispettivamente. L’uscita è programmata per la primavera del prossimo anno, offrendo ai collezionisti l’opportunità di assicurarsi i pezzi prima della distribuzione fisica nei punti vendita dedicati. La lista delle novità programmate include anche altri prodotti, ma questi due modelli rappresentano le eccellenze della stagione. Il ritorno del fratello più giovane nella corsa. Dopo il successo ottenuto dall’anno scorso con il veicolo di Mario, arriva finalmente il turno del suo fratello minore. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Esclusiva LEGO: il Kart di Luigi e il Razzo di Tintin

Articoli correlati

LEGO e Pokémon annunciano i primi set LEGO® Pokémon™: debutto il 27 febbraio 2026Il Gruppo LEGO e The Pokémon Company International hanno svelato la prima collezione ufficiale di set LEGO® Pokémon™, segnando l’inizio di una...

Il circuito di kart al miglior offerenteL’area che ospita il circuito di kart e minimoto Giacomo Premoli, oltre 33mila metri quadrati affacciati su via Croce Rossa al polo produttivo...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Esclusiva LEGO il Kart di Luigi e il...

Temi più discussi: Il gigantesco LEGO Star Wars Tie Interceptor crolla di prezzo: pezzo da collezione definitivo; Quando esce Yoshi and the Mysterious Book su Switch 2? Abbiamo la data; Star Wars Knights of the Old Republic Remake è incredibile: ne parla un insider.

LEGO novità di aprile: questi set sono un'esclusiva LEGO Store, preordinali subitoTra le molteplici novità programmate per aprile, ce ne sono alcune che possono essere trovate esclusivamente presso LEGO Store: ecco dove prenotarle. everyeye.it

LEGO porta Luigi in pista con il nuovo Mario Kart Mach 8 da 2.234 pezziLEGO Super Mario presenta Luigi e Mach 8, nuovo set Mario Kart da 2.234 pezzi per adulti. Prezzo 179,99€ e uscita il 1° aprile 2026. smartworld.it

LEGO Mario Kart Luigi & Mach 8: il set che trasforma MAR10 Day in un Gran Premio di mattoncini Ogni anno il calendario segna una data che per chi è cresciuto tra console Nintendo, joystick consumati e circuiti coloratissimi significa una sola cosa: MAR10 D - facebook.com facebook

Il nuovo set LEGO Mario Kart: Luigi & Mach 8 è ai nastri di partenza. Ecco quanto costa x.com