Esame a Civitanova | Il Fabriano è in crescita

Durante un esame a Civitanova, un rappresentante del Fabriano ha dichiarato di prevedere un inizio intenso da parte della Civitanovese, che potrebbe sfruttare il supporto del pubblico per mettere sotto pressione. Ha anche commentato che il Fabriano si trova in una fase di crescita e si prepara a affrontare la partita con determinazione.

"Mi aspetto una Civitanovese che ci aggredirà, soprattutto nei minuti iniziali contando sulla forza del pubblico. Ma noi siamo una squadra in crescita e verremo al Polisportivo per mettere in pratica quello che abbiamo preparato in settimana". È il messaggio di Marco Bonura, allenatore del Fabriano Cerreto, alla vigilia della sfida che il suo undici disputerà sul campo della Civitanovese (ore 15) in uno scontro diretto tra ultime della classe. "Entrambi – aggiunge – abbiamo un importante bisogno di punti, questo è evidente. Dunque, ne potrebbe nascere una partita un po’ sporca, dove l’attenzione al dettaglio può fare la differenza. In certi tratti, la gara potrebbe essere bloccata dalla paura di sbagliare, tuttavia credo che i rossoblù cercheranno di montarci sopra". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Esame a Civitanova: "Il Fabriano è in crescita" Articoli correlati Il Fabriano non passa Casadei salva l’Urbania0 FABRIANO CERRETO 0 : Casadei, Olivi, Delbianco, Dal Compare, Bruzzechesse, Triana, Manna, D’Urso (15’ s. Fabriano azzanna il derby. Jesi non riesce a ribaltarlaristopro fabriano 87 general contractor jesi 76 RISTOPRO FABRIANO: Romondia 3, Beyrne 8, Dri, Šilke-Žunda 15, Wojciechowksi 12, Abega 27, Beltrami,... Altri aggiornamenti su Esame a Civitanova Il Fabriano è in... Argomenti discussi: Prelievi ed esami, nell’Ast di Macerata parte il sistema online ZeroCoda. Lube Civitanova, esame da Champions in Belgio senza NikolovCIVITANOVA Priva dell’influenzato Nikolov, rimasto a casa, e dopo qualche contrattempo nel viaggio di ieri dovuto alla neve che ha bloccato l’aereo per oltre un ora sulla pista, non da sci, di Bologna ... corriereadriatico.it Che esame stasera a Perugia: la Lube prova l'assalto alla Coppa ItaliaCIVITANOVA Serata da non perdere per gli amanti del volley. Alle 20.30 a Perugia i detentori della Del Monte Coppa Italia, la Cucine Lube, scenderanno in campo contro i neo campioni del mondo umbri ... corriereadriatico.it