Errani Vavassori abdicano nel torneo di doppio misto ad inviti di Indian Wells | in finale Bencic Cobolli

Nel torneo di doppio misto ad inviti di Indian Wells, Errani e Vavassori hanno deciso di ritirarsi prima della finale. La partita si svolgerà senza di loro e sarà giocata tra Bencic e Cobolli. Questa edizione segna la terza volta che si svolge questa competizione, con un solo italiano ancora in gara per la finale.

Ci sarà un solo italiano nella finale della terza edizione del torneo di doppio misto ad inviti all’interno dei BNP Paribas Open 2026 di tennis, in corso ad Indian Wells, in California (Stati Uniti): la coppia detentrice del titolo, composta dagli azzurri Sara Errani ed Andrea Vavassori, cede in semifinale al duo formato da Flavio Cobolli e dall’elvetica Belinda Bencic. La coppia tutta italiana, accreditata della quarta testa di serie, viene sconfitta dall’azzurro e dall’elvetica, che si impongono con un duplice 6-3, maturato in un’ora e nove minuti di gioco, e nella finale di domani se la vedranno con la coppia numero 1 del tabellone, formata dalla canadese Gabriela Dabrowski e dal britannico Lloyd Glasspool. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Errani/Vavassori abdicano nel torneo di doppio misto ad inviti di Indian Wells: in finale Bencic/Cobolli Articoli correlati Sara Errani ed Andrea Vavassori accedono alle semifinali del torneo ad inviti di doppio misto ad Indian WellsLa terza edizione del torneo ad inviti di doppio misto all’interno dei BNP Paribas Open 2026 di tennis, in corso ad Indian Wells, in California... WTA Indian Wells 2026, continua la marcia di Sabalenka. Bene Errani/Vavassori nel doppio mistoGli ottavi di finale della parte alta del tabellone definiscono le prime qualificate ai quarti di finale del torneo WTA di Indian Wells. Contenuti e approfondimenti su Errani Vavassori abdicano nel torneo di... Sara Errani ed Andrea Vavassori accedono alle semifinali del torneo ad inviti di doppio misto ad Indian WellsLa terza edizione del torneo ad inviti di doppio misto all'interno dei BNP Paribas Open 2026 di tennis, in corso ad Indian Wells, in California (Stati ... oasport.it Dove vedere in tv Errani/Vavassori-Bencic/Cobolli, ATP Indian Wells 2026: orario, programma, streamingVenerdì 13 marzo sarà una giornata particolare per il tennis italiano. Sul cemento di Indian Wells, infatti, rappresentati nostrani ce ne saranno da ... oasport.it