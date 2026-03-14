Eros Ramazzotti e Max Pezzali | ricordi e innovazione nel singolo Come nei film

Il 13 marzo è stato pubblicato il singolo “Come nei film” che vede collaborare Eros Ramazzotti e Max Pezzali. La canzone unisce le voci dei due artisti in un brano che combina elementi di musica pop e rock. La pubblicazione segna un nuovo progetto musicale condiviso tra i due cantanti italiani, noti per le loro carriere soliste e collaborazioni passate.

Il 13 marzo è uscito “Come nei film”, il nuovo singolo che vede insieme Eros Ramazzotti e Max Pezzali. Il brano, tratto dall’album Una storia importante, racconta una grande storia d’amore fatta di ricordi, amicizie e momenti condivisi, evocando atmosfere nostalgiche che richiamano il passato dei due artisti. “Come nei film” è una canzone che celebra il valore dei ricordi e delle emozioni vissute nel tempo. Il testo racconta una storia d’amore intensa e duratura, paragonata a un film che scorre tra momenti felici, amicizie e tappe importanti della vita. La collaborazione tra Ramazzotti e Pezzali unisce due icone della musica pop italiana, capaci di raccontare sentimenti e storie quotidiane che hanno segnato generazioni di ascoltatori. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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