L'eredità di Enrica Bonaccorti comprende le sue proprietà e alcuni oggetti di valore. Prima della morte, la conduttrice ha redatto un testamento che definisce a chi spetta il patrimonio. Le sue proprietà e gli oggetti di valore sono stati indicati nel documento. Le parti coinvolte sono state informate delle disposizioni e del contenuto del testamento.

Enrica Bonaccorti era più che consapevole delle sue critiche condizioni di salute dopo aver scoperto di essere stata colpita da un tumore al pancreas. Alla luce di ciò, negli ultimi mesi di vita, aveva deciso di mettere ordine alle questioni legate al testamento e alla sua eredità, che comprende diversi beni immobili e un patrimonio frutto della sua lunga e brillante carriera nel mondo dello spettacolo. Gran parte del lascito dovrebbe spettare alla figlia Verdiana, nata dal primo matrimonio della conduttrice, quello vissuto con il regista Daniele Pettinari. L'eredità e il testamento di Enrica Bonaccorti Le case a Roma e... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Eredità e testamento di Enrica Bonaccorti, dalle case agli oggetti preziosi: a chi spetta il patrimonio

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