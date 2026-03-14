Equitazione | Justin Verboomen concede il bis a ‘s-Hertogenbosch nel Freestyle del dressage

Justin Verboomen ha vinto di nuovo a ‘s-Hertogenbosch nel concorso di dressage freestyle, confermando il risultato ottenuto nella giornata precedente. Il cavaliere belga ha portato a termine la gara con successo, dimostrando la stessa abilità e precisione della prova precedente. La competizione si è svolta nel centro ippico della cittadina olandese e ha visto la partecipazione di diversi altri concorrenti.

Justin Verboomen non lascia, anzi raddoppia. Il belga dopo essersi imposto nella giornata di ieri, venerdì 13 marzo, è riuscito a trionfare anche oggi, sabato 14 marzo, nel Freestyle valido per l’ultima tappa della FEI Dressage World Cup 2025-2026, relativo alla Western European League, in quel di ‘s-Hertogenbosch. Con lo score di 89.205 %, in sella a Zonik Plus, il cavaliere classe 1987 è riuscito a battere tutta la concorrenza “sistemando” al secondo e al terzo posto l’amazzone britannica Charlotte Fry (89.085 % – Glamourdale) e la rappresentante di casa Marieke van der Putten (82.175 % – Zantana RS2 OLD). Concorso con 15 binomi partecipanti, nessuno dei quali italiano, in uno show che ha portato al termine – prima delle finali di aprile – la stagione indoor della FEI Dressage World Cup. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Equitazione: Justin Verboomen concede il bis a ‘s-Hertogenbosch nel Freestyle del dressage Articoli correlati Leggi anche: Equitazione: Justin Verboomen vince a ‘s-Hertogenbosch nel Grand Prix della Dressage World Cup Leggi anche: Equitazione: Verboomen vince nel Grand Prix di dressage in Coppa del Mondo a Neumunster Tutto quello che riguarda Justin Verboomen Equitazione: Justin Verboomen concede il bis a ‘s-Hertogenbosch nel Freestyle del dressageJustin Verboomen non lascia, anzi raddoppia. Il belga dopo essersi imposto nella giornata di ieri, venerdì 13 marzo, è riuscito a trionfare anche oggi, ... oasport.it Equitazione: Justin Verboomen vince a ‘s-Hertogenbosch nel Grand Prix della Dressage World CupIl primo acuto è di Justin Verboomen. Sul campo di gara olandese di 's-Hertogenbosch, dove si è aperta l'ultima tappa della FEI Dressage World Cup ... oasport.it