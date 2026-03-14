Nel pomeriggio di sabato 14 marzo 2026, l’arcipelago delle Isole Eolie, in provincia di Messina, ha registrato due scosse sismiche. La prima, di magnitudo 3.7, si è verificata a una profondità di 21 chilometri, mentre la seconda, di magnitudo 2.9, a 8 chilometri di profondità. Non ci sono riferimenti a danni o vittime al momento.

Sull’arcipelago delle Isole Eolie, in provincia di Messina, il suolo ha tremato due volte nel pomeriggio di sabato 14 marzo 2026. L’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato una prima scossa di magnitudo 3.7 alle ore 19:25, con epicentro a 21 chilometri di profondità, seguita da un secondo evento di magnitudo 2.9 alle 19:57, localizzato a soli 8 chilometri sotto la superficie. Non si tratta di un semplice sisma isolato, ma di una sequenza che rivela la complessità geologica del territorio siciliano. La differenza di profondità tra i due eventi suggerisce dinamiche tettoniche stratificate che richiedono monitoraggio costante. Per gli abitanti delle isole, queste vibrazioni sono un promemoria tangibile della fragilità e della forza della terra su cui vivono. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Eolie: due scosse, 3.7 e 2.9, a 21 e 8 km di profondità

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