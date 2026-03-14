Enzo Pantani | l’addio al fabbro che tenne viva la montagna

Enzo Pantani, 69 anni, è deceduto lasciando il suo paese tra Baiso e Carpineti. Era conosciuto come il fabbro che ha contribuito a mantenere viva la tradizione artigianale della montagna. La sua scomparsa rappresenta la perdita di una figura importante per la comunità locale, che lo ricorda per il suo impegno e la sua presenza costante nel territorio.

Enzo Pantani, sessantanove anni, ha lasciato il mondo che lo ha crescere tra Baiso e Carpineti. La scomparsa improvvisa di una figura chiave della comunità montana segna la fine di un’epoca lavorativa radicata nel territorio. Il funerale si terrà oggi alle ore 14,30 partendo dall’obitorio dell’ospedale S. Anna di Castelnovo per raggiungere la Chiesa di Carpineti Centro. Al termine della celebrazione religiosa, il feretro sarà accompagnato al cimitero di San Prospero per l’ultima salita. L’Eredità del Lavoro Manuali nella Montagna. La vita professionale di Enzo Pantani è stata interamente dedicata all’artigianato metallico, un settore fondamentale per l’economia locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Enzo Pantani: l’addio al fabbro che tenne viva la montagna Articoli correlati Oggi l’addio a Enzo Pantani, deceduto a 69 anniE’ mancato all’affetto dei suoi cari, a soli 69 anni, Enzo Pantani originario di Baiso ma residente con la famiglia a Carpineti. Addio Francesco Fazio, l’artista fabbro del SaronneseIl 4 febbraio si celebra la Giornata Mondiale contro il Cancro, un’occasione importante per sensibilizzare… I veicoli moderni devono superare... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Enzo Pantani Argomenti discussi: Oggi l’addio a Enzo Pantani, deceduto a 69 anni; Oggi l’addio a Enzo Pantani deceduto a 69 anni. Oggi l’addio a Enzo Pantani, deceduto a 69 anniE’ mancato all’affetto dei suoi cari, a soli 69 anni, Enzo Pantani originario di Baiso ma residente con la famiglia a Carpineti. Ne danno il triste annuncio la moglie Armida Rossi, le figlie Elisa e ... ilrestodelcarlino.it