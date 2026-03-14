Nel primo tempo, il Lecce passa in vantaggio al 3’ con una rete di Siebert, mentre il Napoli risponde nella ripresa con Hojlund al 1’ e Politano al 22’. Durante la partita, il Napoli schiera un 3-4-3 con Meret tra i pali e Beukema in difesa. Alla fine, il risultato è 2-1 a favore del Napoli grazie alla rimonta.

Napoli-Lecce 2-1 RETI: 3'pt Siebert; 1'st Hojlund, 22'st Politano. NAPOLI (3-4-3): Meret 6; Beukema 6.5, Buongiorno 6, Olivera 6; Politano 7.5 (27' st Gutierrez 6), Gilmour 6, Anguissa 5.5 (1'st De Bruyne 6), Spinazzola 6 (27'st Mazzocchi 6); Elmas 5 (1'st McTominay 6), Hojlund 7, Alisson Santos 5.5 (40'st Giovane sv). In panchina: Contini, Milinkovic-Savic, Juan Jesus, Lukaku. Allenatore: Conte 6.5. LECCE (4-2-3-1): Falcone 6.5; Danilo Veiga 6, Siebert 6.5, Tiago Gabriel 6, Gallo 6 (34'st Ndaba sv); Ngom 5.5 (40'st Fofana sv), Ramadani 6; Pierotti 5.5 (34'st N'Dri sv), Coulibaly 6.5 (1'st Gandelman 5. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Entra De Bruyne e il Napoli vince in rimonta sul Lecce per 2-1

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