L’ex marito di Enrica Bonaccorti ha rilasciato parole cariche di dolore riguardo alla scomparsa della conduttrice, suscitando emozioni intense tra il pubblico. La sua testimonianza ha richiamato l’attenzione sulla relazione che li ha legati nel passato, riaccendendo l’interesse sulla figura di Bonaccorti. La notizia della sua morte ha portato molti italiani a reagire con commozione, lasciando emergere ricordi e sentimenti condivisi.

La scomparsa di Enrica Bonaccorti ha riaperto un capitolo molto personale della sua vita privata, riportando sotto i riflettori una relazione che per anni era rimasta lontana dall’attenzione mediatica. Dopo l’annuncio della morte della conduttrice, avvenuta il 12 marzo 2026 all’età di 76 anni dopo una lunga battaglia contro un tumore al pancreas, uno dei protagonisti del suo passato sentimentale ha deciso di parlare pubblicamente. Si tratta di Arnaldo Del Piave, secondo marito della presentatrice negli anni Ottanta. L’uomo si è presentato alla camera ardente allestita presso la clinica Ars Medica di Roma, visibilmente commosso, per rendere l’ultimo saluto alla donna con cui aveva condiviso una parte importante della propria vita. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Enrica Bonaccorti, le strazianti parole dell’ex marito: italiani in lacrime

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