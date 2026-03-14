Durante un evento a Mantova, Renato Zero ha ricordato con emozione Enrica Bonaccorti. Sul palco, ha ripercorso un momento speciale condiviso con lei nel gennaio del 2026, quando si erano incontrati al centro della platea del Palazzo dello Sport di Roma. Il suo ricordo è stato accompagnato da un lungo abbraccio, che ha richiamato quel gesto già avvenuto in passato.

Un lungo abbraccio, il suo, come quello che si erano scambiati al centro della platea del Palazzo dello Sport di Roma il 25 gennaio 2026. Ora non ci sono più entrambi i corpi a sfiorarsi, ma rimangono le anime che si sono riconosciute a Piazza Navona oltre 50 anni fa e che non si sono mai separate. Renato Zero ha voluto ricordare così la sua amica di una vita, Enrica Bonaccorti, scomparsa il 12 marzo scorso a Roma, vinta da un tumore al pancreas che non le ha lasciato scampo. E, accanto alle parole, anche un’ immagine che ha riempito il ledwall de L’orazero tour e che ha commosso il pubblico. Le parole di Renato Zero dal palco di Mantova. Prima amici, poi fidanzati, poi quasi fratelli per una vita intera. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Enrica Bonaccorti, il ricordo commosso di Renato Zero dal palco di Mantova

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