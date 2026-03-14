enrica bonaccorti gli amori dimenticati e quelli che sono sempre rimasti come renato zero

Enrica Bonaccorti ha avuto un matrimonio con Daniele Pettinari, padre della sua figlia Verdiana, di cui non conserva ricordi positivi. Nonostante questo, ha mantenuto un rapporto di amicizia con il cantante Renato Zero, che dura nel tempo e non si è mai interrotto. La donna ha parlato apertamente di amori passati e di legami che, nonostante tutto, sono rimasti vivi nella sua vita.

Il primo importante fu Daniele Pettinari, da cui ha avuto l'unica figlia, Verdiana. «Ho divorziato dopo due anni, lui è uscito e non è più tornato. Mia figlia aveva 11 mesi, di punto in bianco. niente», raccontò la conduttrice nel 2022 ospite de La Volta Buona. «Non era sbagliato lui, eravamo sbagliati noi insieme, io avevo 23 anni e lui 32, era un sognatore, scriveva ma non era pratico». Dopo la separazione non avevano mantenuto un rapporto amichevole, tanto che lei rivelò di aver buttato anche l'abito da sposa. Nel cuore di Enrica Bonaccorti ci sono stati anche altri amori importanti. Nomi celebri, come Carlo di Borbone e Renato Zero. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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