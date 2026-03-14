Enrica Bonaccorti centinaia a Roma per i funerali della conduttrice

A Roma, centinaia di persone si sono radunate a Piazza del Popolo, presso la Chiesa degli Artisti, per partecipare ai funerali di Enrica Bonaccorti. La conduttrice, scomparsa all’età di 76 anni, è deceduta a causa di un tumore al pancreas. La cerimonia ha visto la presenza di molti amici e conoscenti.

Centinaia di persone sono accorse a Piazza del Popolo alla Chiesa degli Artisti, per i funerali di Enrica Bonaccorti, morta a 76 anni in seguito a un tumore al pancreas. Presenti la figlia Verdiana e l’ex marito Arnaldo Del Piave. Tanti i vip presenti, da Alba Parietti a Guillermo Mariotto fino a Ricky Tognazzi. L’omelia è stata effettuata da mons. Antonio Staglianò, rettore della Chiesa degli Artisti di Roma. Al termine ha letto anche una lettera di commiato di Renato Zero, grande amico di Bonaccorti ma oggi non presente in chiesa. “Sorella e complice ora sono solo”, le parole del cantante. Al termine della cerimonia funebre, un lungo applauso ha accolto il feretro sotto le note di una celebre canzone di Renato Zero ‘Il cielo’. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Enrica Bonaccorti, centinaia a Roma per i funerali della conduttrice Articoli correlati Enrica Bonaccorti, a Roma i funerali della celebre conduttrice – La direttaCentinaia di persone sono accorse a Piazza del Popolo alla Chiesa degli Artisti, per i funerali di Enrica Bonaccorti, morta a 76 anni in seguito a un... Enrica Bonaccorti, aperta a Roma la camera ardente: sabato i funerali della conduttrice stroncata a 76 anni da un tumoreI funerali invece si svolgeranno sabato 14 marzo alle ore 15 nella Chiesa degli Artisti a Roma. Enrica Bonaccorti, centinaia a Roma per i funerali della conduttrice Una selezione di notizie su Enrica Bonaccorti Temi più discussi: Vigna Clara, addio a Enrica Bonaccorti. Sabato i funerali; Addio a Enrica Bonaccorti, un mese fa l’ultima intervista in tv - L'Italiano; Enrica Bonaccorti: aperta la camera ardente a Roma; Addio a Enrica Bonaccorti. Enrica Bonaccorti, centinaia a Roma per i funerali della conduttrice(LaPresse) Centinaia di persone sono accorse a Piazza del Popolo alla Chiesa degli Artisti, per i funerali di Enrica Bonaccorti, morta a 76 anni in seguito a un tumore al pancreas. Presenti ... ilmattino.it Enrica Bonaccorti, a Roma i funerali della celebre conduttrice – La direttaIl feretro di Enrica Bonaccorti a Piazza del Popolo (Photo by Fabrizio Corradetti / ... msn.com Funerali Enrica Bonaccorti, tutti i vip presenti da Alba Parietti a Mara Venier fino ad Alberto Matano - facebook.com facebook Funerali Enrica Bonaccorti, da Alba Parietti a Mara Venier fino ad Alberto Matano: tutti i vip presenti x.com