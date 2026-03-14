Energia Romagna | 10 MW solari entro il 2026 per l’autonomia

Energia Romagna ha annunciato l’intenzione di installare 10 megawatt di potenza solare entro il 2026, puntando a migliorare l’autonomia energetica della regione. La decisione arriva in un momento in cui la crisi energetica globale e le tensioni geopolitiche hanno portato a concentrarsi sulla sicurezza degli approvvigionamenti. L’obiettivo è aumentare la produzione di energia da fonti rinnovabili nella zona.

La crisi energetica globale e le tensioni geopolitiche hanno reso la sicurezza degli approvvigionamenti una priorità assoluta per l’economia locale. Legacoop Romagna ha risposto con un piano concreto: 10 Megawatt di nuova potenza fotovoltaica verranno attivati entro il 2026 nelle province di Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini e nel Circondario Imolese. Questa mossa non è solo tecnica ma strategica, mirata a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili importati e a rafforzare l’autonomia dei territori attraverso le Comunità Energetiche. Il progetto Energia Romagna sta già coinvolgendo circa 80 soci, tra cui 50 imprese, con oltre 250 utenze attualmente allacciate alla rete cooperativa. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Energia Romagna: 10 MW solari entro il 2026 per l’autonomia Articoli correlati Italia in corsa verso il 60% di energia rinnovabile entro il 2030 con nuovi impianti solari e eolici in area sviluppataL’Italia si sta avviando verso un obiettivo ambizioso: raggiungere il 60% di energia elettrica prodotta da fonti entro il 2030. Leggi anche: Crisi in Iran e caro-energia, Legacoop Romagna accelera: "Rinnovabili unica via per l'autonomia" Una raccolta di contenuti su Energia Romagna Temi più discussi: PdL Aree Idonee Emilia Romagna, la Giunta approva lo schema; Aree idonee Emilia-Romagna, via libera della giunta al testo; Energia, spariscono le tariffe fisse: rischio rincari per le imprese dell’Emilia-Romagna; Aree idonee, il Ddl dell’Emilia-Romagna. Legacoop lancia 'Energia Romagna' per aderire via web a CerÈ online 'Energia Romagna', il portale che permette a imprese e cittadini di aderire via internet alle Cer-Ccomunità energetiche promosse da Legacoop Romagna. Il progetto è stato presentato a Ecomondo ... ansa.it L'Emilia-Romagna punta sulle Cer per produrre energia per oltre 52mila famiglie(Il Sole 24 Ore Radiocor) - L’Emilia-Romagna corre verso l’energia pulita con le Comunità energetiche rinnovabili (Cer). In base alla mappatura delle iniziative di sviluppo e costituzione promossa ... ilsole24ore.com #Ambiente. Aree idonee, via libera dalla Giunta regionale al progetto di #legge che completa il quadro normativo nazionale: 6,3 Gw di potenza aggiuntiva da fonti di energia rinnovabile entro il 2030 per l'Emilia-Romagna. La #notizia regioneer.it/ambiente20 x.com Emilia romagna olistica energia 2 - facebook.com facebook