Energia nuovo bando agrisolare |  6.000 domande nei primi tre giorni 

Nel giro di tre giorni dal lancio del nuovo bando Agrisolare, sono state presentate circa 6000 domande. L'iniziativa, rivolta a sostenere progetti nel settore energetico, ha attirato un elevato interesse tra gli agricoltori e le aziende agricole. La procedura di presentazione si è conclusa in breve tempo, segnando un rapido avvio delle richieste di finanziamento.

Sal Da Vinci riceve la medaglia della città di Napoli. Manfredi: E’ l’ambasciatore della nostra musica Addio a Bruno Contrada. L’ex 007 coinvolto nell’inchiesta sui legami Stato-Mafia era nato a Napoli 94 anni fa “Con il nuovo bando Agrisolare che ha aperto adesso, in soli tre giorni sono già 6000 le nuove domande che sono state presentate. Quando le 30.000 aziende avranno tutte questi pannelli, il risparmio energetico nel corso di vent’anni, che è il tempo di tenuta degli impianti, sarà di 11 miliardi in meno di spese per le aziende agricole italiane. Questa è sostenibilità, produzione di energia pulita ma anche valore economico”. Ad annunciarlo è il ministro del’Agricoltura, Francesco Lollobrigida. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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