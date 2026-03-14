Ender scopre il complice di ?ahika | la galleria rivela tutto

Ender Çelebi ha identificato il possibile complice di nemica?ahika Ekinci, dopo aver analizzato le immagini di una galleria. Le autorità stanno esaminando i dettagli raccolti per comprendere meglio il ruolo di questa persona nel caso. La scoperta potrebbe cambiare l’andamento delle indagini e portare a nuove verifiche sui sospettati coinvolti. La prossima settimana si prevede un aggiornamento ufficiale sulla vicenda.

Le indagini di Ender Çelebi sulla nemica?ahika Ekinci stanno per prendere una piega decisiva nella prossima settimana di *Forbidden Fruit*. L’ex moglie di Halit Argun è convinta che Fehmi sia il complice segreto della rivale e intende avvicinarsi a lui per confermare il sospetto. La serie torna in onda su Canale 5 dal lunedì 16 al sabato 21 marzo 2026, con trasmissioni alle 14:10 e in prima serata il giovedì. L’attenzione si sposta ora sull’inaugurazione di una nuova galleria d’arte, luogo chiave dove Ender incontrerà nuovamente Fehmi. È proprio in questo contesto che l’eroina riconoscerà la voce del presunto complici, scatenando un processo di verifica che potrebbe smentire o confermare le sue teorie. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ender scopre il complice di ?ahika: la galleria rivela tutto Articoli correlati Ender scopre un segreto di ?ahika, che continua la sua opera di manipolazione Dopo l’esperimento di gennaio, Forbidden Fruit torna in prima serata su Canale 5 alle 21. Forbidden Fruit, anticipazioni dal 16 al 21 marzo 2026: Ender crede di avere trovato il complice di ?ahika© US MediasetNelle prossime puntate di Forbidden Fruit, le indagini di Ender Çelebi sul conto della nemica ?ahika Ekinci sembrano arrivare ad una... Altri aggiornamenti su Ender scopre Argomenti discussi: Forbidden Fruit anticipazioni 7 marzo | Ender scopre il piano di Sahika tra Yigit e Lila scatta il bacio. Forbidden Fruit, anticipazioni dal 16 al 21 marzo 2026: Ender crede di avere trovato il complice di ?ahikaLe trame degli episodi di Forbidden Fruit in onda su Canale 5 da lunedì 16 a sabato 21 marzo 2026. Ecco cosa succederà ... davidemaggio.it Forbidden Fruit, anticipazioni 7 marzo: Ender scopre il piano di Sahika, tra Yigit e Lila scatta il bacioUltimo appuntamento della settimana con Forbidden Fruit, la dizi turca in onda dal lunedì al sabato alle 14.10 su Canale 5. Nell' episodio di sabato 7 marzo Ender scoprirà che non può fidarsi di Altin ... msn.com