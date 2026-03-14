Empoli-Mantova 2-2 Caserta esordisce con una rimonta

L'Empoli e il Mantova si sono affrontati in una partita terminata 2-2. Sul campo, l'Empoli ha recuperato un risultato difficile sotto la guida di Caserta, che ha esordito sulla panchina azzurra con una rimonta nel secondo tempo. La sfida si è conclusa con un punto ciascuno, dopo un incontro caratterizzato da continui tentativi di raddrizzare il risultato.

Empoli (Firenze), 14 marzo 2026 – Rimonta dell' Empoli targato Caserta, che all'esordio sulla panchina azzurra raccoglie un punto dopo aver visto i fantasmi. Nella ripresa gli azzurri recuperano un Mantova sprecone che si fa riprendere due gol di vantaggio. Parte bene l' Empoli con un colpo di testa di Obaretin che impegna Bardi in tuffo. Ma a passare è il Mantova grazie ad un super gol di Bragantini, che sugli sviluppi di un corner recupera palla, entra in area e fa partire un sinistro che si infila all'incrocio dei pali. E’ il 21’. Gli ospiti sono in forma e continuano a spingere, tanto che al 37’ trovano il raddoppio con Cella, che sfrutta un tiro da fuori deviato, sugli sviluppi di un corner. 🔗 Leggi su Lanazione.it Articoli correlati Empoli, l’ora della verità. Inizio di fuoco per Caserta. E’ una posta altissima quella in palio col MantovaC’è grande curiosità per vedere le prime scelte di Fabio Caserta, all’esordio oggi sulla panchina dell’Empoli in una partita quanto mai delicata come... Empoli-Mantova 0-0: salvezza a rischio, Caserta confermaLo stadio Castellani di Empoli accoglie oggi, sabato 14 marzo 2026 alle ore 15:05, uno scontro decisivo per la salvezza del Mantova. Tutti gli aggiornamenti su Empoli Mantova 2 2 Caserta esordisce... Temi più discussi: Dove vedere Empoli-Mantova in tv e in streaming; L’Empoli, prossimo avversario del Mantova, esonera Dionisi. Al suo posto c’è Caserta; I precedenti in casa col Mantova; Serie B. Ciclone Frosinone sulla Samp, il Catanzaro ribalta l'Empoli. Mantova, scatto salvezza. Empoli-Mantova 2-2, Caserta esordisce con una rimontaAzzurri sotto di due gol nel primo tempo, poi le reti di Saporiti e Shpendi evitano al nuovo tecnico una sconfitta appena arrivato ... lanazione.it Calcio Serie B: Il Mantova si butta via nella ripresa. L’Empoli lo riacciuffa sul 2-2 all’84EMPOLI (Fi) Il Mantova si butta via nella ripresa nonostante i due gol di vantaggio maturati nella prima frazione di gioco con Bragantini e Cella. Nella ... vocedimantova.it I precedenti in casa azzurra, il momento degli azzurri, i gol dei subentranti, l’ex Mancuso, i confronti tra Caserta e Modesto e la direzione di Marcenaro: a cura di @footballdata_fi le curiosità di #EmpoliMantova, in programma domani alle 15.00 x.com Un giornalista di Mantova ci parla dei prossimi avversari dell'Empoli domani al Castellani - facebook.com facebook