Empoli-Mantova 0-0 | salvezza a rischio Caserta conferma

Lo stadio Castellani di Empoli ospita alle 15:05 di oggi, sabato 14 marzo 2026, la sfida tra Empoli e Mantova. La partita è importante per la corsa alla salvezza delle due squadre, con il risultato che potrebbe influenzare le prossime partite di entrambe. Al momento, il punteggio è fermo sul pareggio 0-0.

Lo stadio Castellani di Empoli accoglie oggi, sabato 14 marzo 2026 alle ore 15:05, uno scontro decisivo per la salvezza del Mantova. La partita vede affrontarsi due squadre in situazioni opposte: i padroni di casa in crisi assoluta nel girone di ritorno con soli quattro punti e nessuna vittoria, contro gli ospiti mantovani che cercano di consolidare la propria posizione sotto la guida tecnica di Fabio Caserta. L’atmosfera è tesa, con entrambe le compagini che hanno confermato formazioni specifiche per questa sfida cruciale. Sul campo si assiste a un gioco bloccato, dove il risultato attuale segna una parità senza reti che riflette la difficoltà di entrambi gli schieramenti a imporre la propria volontà tattica. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Empoli-Mantova 0-0: salvezza a rischio, Caserta conferma Articoli correlati Leggi anche: Ciclone Frosinone sulla Samp, il Catanzaro ribalta l'Empoli. Mantova, scatto salvezza Empoli, l’ora della verità. Inizio di fuoco per Caserta. E’ una posta altissima quella in palio col MantovaC’è grande curiosità per vedere le prime scelte di Fabio Caserta, all’esordio oggi sulla panchina dell’Empoli in una partita quanto mai delicata come... Tutto quello che riguarda Empoli Mantova 0 0 salvezza a rischio... Temi più discussi: I precedenti in casa col Mantova; Calcio Serie B – Mantova, mai una vittoria ad Empoli. L’ultimo incrocio nel 2010: una disfatta; Empoli - Mantova in Diretta Streaming | DAZN IT; Empoli vs Mantova. Calcio Serie B: EMPOLI-MANTOVA (aggiornamenti live)EMPOLI (Fi) Buon pomeriggio dallo stadio Carlo Castellani di Empoli. Dopo il successo sulla Juve Stabia che l'ha portato in zona salvezza, il Mantova ... vocedimantova.it Diretta Empoli Mantova | Streaming video tv: cercasi risultati e continuità (Serie B, 14 marzo 2026)Serie B, Diretta Empoli Mantova, streaming video tv: staremo a vedere quale delle due squadre riuscirà a trovare il modo di vincere (14 marzo 2026) ... ilsussidiario.net I precedenti in casa azzurra, il momento degli azzurri, i gol dei subentranti, l’ex Mancuso, i confronti tra Caserta e Modesto e la direzione di Marcenaro: a cura di @footballdata_fi le curiosità di #EmpoliMantova, in programma domani alle 15.00 x.com Un giornalista di Mantova ci parla dei prossimi avversari dell'Empoli domani al Castellani - facebook.com facebook