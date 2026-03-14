Il 24 marzo 2026 si aprirà la possibilità di presentare domande per accedere a nuovi incentivi destinati a finanziare incubatori e acceleratori in Emilia-Romagna. Il Governo regionale ha stanziato 1,7 milioni di euro per sostenere lo sviluppo dell’ecosistema delle startup, con l’obiettivo di favorire la crescita di nuove imprese innovative nella regione. Le domande potranno essere presentate a partire dalla data indicata.

Il 24 marzo 2026 aprirà la finestra per presentare le domande relative ai nuovi incentivi destinati allo sviluppo dell’ecosistema delle startup in Emilia-Romagna. Si tratta di un bando finanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 2021-2027, con una dotazione complessiva di 1,7 milioni di euro destinata a sostenere incubatori e acceleratori. Le richieste potranno essere inviate esclusivamente tramite l’applicativo Sfinge 2020, partendo dalle ore 13:00 del 24 marzo fino alle 16:00 del 10 aprile dello stesso anno. Il contributo pubblico coprirà fino all’80% delle spese ammissibili legate alle attività di supporto alle nuove imprese innovative. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Emilia-Romagna: 1,7 milioni per incubatori e acceleratori

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