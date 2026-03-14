Elude i controlli e fugge | trovato con 80 grammi di hashish e 11 di cocaina

Durante un servizio di controllo interforze nelle città di Frosinone e Alatri, agenti della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, supportati anche da unità cinofile, hanno fermato un uomo che cercava di eludere i controlli. Dopo un breve inseguimento, è stato trovato in possesso di 80 grammi di hashish e 11 grammi di cocaina. L’uomo è stato arrestato e condotto in caserma.

Servizio straordinario di controllo interforze nelle città di Frosinone e Alatri. A prendervi parte la Polizia di Stato, anche con unità cinofile, e la Guardia di Finanza. L’attività, finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati di natura predatoria e relativi allo spaccio di sostanze stupefacenti, è stata svolta in area centrale e a ridosso delle arterie principali d’ingresso e di uscita delle città. Nel corso dei servizi sono stati effettuati 14 posti di controllo, che hanno consentito di verificare la regolarità di quasi 120 veicoli, elevando 6 contestazioni al Codice della Strada con il ritiro di una patente di guida e una carta di circolazione e di identificare quasi 200 persone. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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