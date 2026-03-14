Durante un controllo interforze nelle città di Frosinone e Alatri, le forze dell’ordine hanno intercettato un uomo che cercava di eludere i controlli. Alla perquisizione sono stati trovati 80 grammi di hashish e 11 di cocaina. Sul posto hanno partecipato agenti della Polizia di Stato con unità cinofile e militari della Guardia di Finanza.

Servizio straordinario di controllo interforze nelle città di Frosinone e Alatri. A prendervi parte la Polizia di Stato, anche con unità cinofile, e la Guardia di Finanza. L’attività, finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati di natura predatoria e relativi allo spaccio di sostanze stupefacenti, è stata svolta in area centrale e a ridosso delle arterie principali d’ingresso e di uscita delle città. Nel corso dei servizi sono stati effettuati 14 posti di controllo, che hanno consentito di verificare la regolarità di quasi 120 veicoli, elevando 6 contestazioni al Codice della Strada con il ritiro di una patente di guida e una carta di circolazione e di identificare quasi 200 persone. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Articoli correlati

Fermato in strada: giovane pusher arrestato con 80 grammi di cocainaL'atteggiamento del 27enne alla vista della pattuglia ha insospettito i militari dell'Arma.

Una raccolta di contenuti su Elude i controlli e fugge trovato con...

Discussioni sull' argomento Elude i controlli e fugge: trovato con 80 grammi di hashish e 11 di cocaina; Comunicazione Italiana.

Ha superato i controlli senza passaporto né biglietto e si è imbarcata sull’aereo nascondendosi in bagno: fermata a MalpensaLa donna russa è riuscita a imbarcarsi sul volo Newark-Milano: è la seconda volta dopo Parigi nel 2024. Fermata a Malpensa. ilfattoquotidiano.it

Slot e vlt importate dalla Germania con software contraffatti e il trucco del telecomando per eludere i controlli in sale giochi di Imperia e Roma. Ecco tutti i dettagliUna complessa rete criminale, attiva non solo a Imperia ma estesa fino alla provincia di Roma, è stata smantellata grazie alla Guardia di Finanza. agimeg.it

Invece del Ponte critica la nuova misura: «Elude il nodo centrale e non stanzia risorse». E avverte: «Così si tenta di mantenere in vita contratti vecchi di vent’anni» facebook

Tempo irrefrenabile perpetuo moto - trascina la vita getta nell'abisso fatti iniqui e miracolosi - tutto compresso nel niente. Illumina il nascosto,elude la luce. Soltanto la storia è diga degna, frena il fiume fatale del tempo : devia il corso indefettibile stringe,annoda x.com