Elmas torna a ricoprire un ruolo diverso in squadra, mentre Meret torna tra i pali e Beukema torna in difesa. L'allenatore ha deciso di modificare la disposizione dei giocatori, sostituendo alcuni titolari e rimescolando le posizioni in campo. La squadra si prepara così a una nuova sfida, con cambi che coinvolgono direttamente le linee difensive e il reparto tra i pali.

Elmas è un tesoro per ogni allenatore, tant’è vero che Conte ha dichiarato che gli farebbe una statua. Risponde sempre “obbedisco”, non dice mai no. Cambia ruolo anche a ogni partita, lui per il Napoli c’è sempre. Poi, ricorda che di mestiere sarebbe trequartista ma i bisogni del team vengono prima di ogni altra cosa. E oggi, contro il Lecce (stadio Maradona ore 18), il nord macedone torna nel tridente al fianco di Alisson Santos e Hojlund. Scrive il Corriere dello Sport: Anguissa tornerà titolare contro il Lecce: la sua ultima volta dall’inizio coincide con l’ultima partita giocata prima dell’infortunio, il 9 novembre al Dall’Ara con il Bologna. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Elmas cambia di nuovo ruolo. Tornano Meret in porta e Beukema in difesa

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