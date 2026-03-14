Elly Schlein e Alessandro Gassmann a In Altre Parole

Stasera, sabato 14 marzo, alle 20, torna su Rai 3 il programma In Altre Parole condotto da Massimo Gramellini. In questa puntata, tra gli ospiti figurano Elly Schlein e l’attore Alessandro Gassmann. La trasmissione si concentra su temi di attualità e cultura, offrendo approfondimenti e interviste a personaggi pubblici. La puntata si svolge nella consueta formula di discussione e confronto.

Massimo Gramellini torna questa sera, sabato 14 marzo, con un nuovo appuntamento di In Altre Parole, il programma di attualità e cultura in onda dalle 20.30 su La7. Anticipazioni e ospiti del 14 marzo 2026. In apertura, sarà ospite la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein per analizzare e riflettere sulle dinamiche che attraversano il nostro presente. Sull’attualità interviene anche il giornalista Antonio Padellaro per discutere i fatti più rilevanti della settimana. La serata offrirà inoltre uno spazio di confronto sul tema del referendum sulla giustizia con il giornalista Alessandro Sallusti e il professore di diritto costituzionale Enrico Grosso. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Elly Schlein e Alessandro Gassmann a In Altre Parole Articoli correlati In altre parole su La7, gli ospiti del 14 marzo da Alessandro Gassmann a Elly SchleinNuova puntata di In altre parole questa sera, sabato 14 marzo 2026, su La7 dopo gli ottimi ascolti della settimana scorsa, quando il programma ha... Leggi anche: Chi è Leo Gassmann a Sanremo 2026: età, altezza, peso, padre Alessandro Gassmann Contenuti e approfondimenti su Elly Schlein Temi più discussi: Pina Picierno ribelle anti-Schlein, al referendum vota Sì (con un occhio al Nazareno); Grillino parlante Il campo largo resta ostaggio della tattica subdola di Conte (e della debolezza di Schlein); Costi e proposte, il problema di Schlein non è politico ma matematico; In altre parole - Sabato alle 20.30. In altre parole su La7, gli ospiti del 14 marzo da Alessandro Gassmann a Elly SchleinTra gli ospiti di Massimo Gramellini ci saranno anche Antonio Padellaro, Alessandro Sallusti e il professore Enrico Grosso ... msn.com Schlein: per la premier italiani stupidi. Il 18 in piazza per il no con Silvestri e De CataldoArtisti e intellettuali contrari al disegno di legge costituzionale sulla magistratura si alterneranno al microfono con i volti di punta del comitato ... repubblica.it I prezzi dei carburanti continuano a salire e, dopo essersi detti disponili a confrontarsi sulla proposta avanzata dal Pd e da Elly Schlein sulle accise mobili, dal governo filtra un assordante silenzio. Per giorni parole e nessuna scelta, mentre nel frattempo cittadi - facebook.com facebook #lariachetira Elly Schlein sulla campagna elettorale per il referendum sulla giustizia ed i toni aspri da entrambi gli schieramenti x.com