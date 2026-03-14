Elly Schlein e Alessandro Gassmann a In Altre Parole

Sabato 14 marzo alle 20, su Rai Radio 3, va in onda un nuovo episodio di In Altre Parole, il programma condotto da Massimo Gramellini. In questa puntata, tra gli ospiti ci sono Elly Schlein e Alessandro Gassmann, pronti a discutere di temi di attualità e cultura. La trasmissione offre un approfondimento su vari argomenti, con interventi e interviste in diretta.

Massimo Gramellini torna questa sera, sabato 14 marzo, con un nuovo appuntamento di In Altre Parole, il programma di attualità e cultura in onda dalle 20.30 su La7. Anticipazioni e ospiti del 14 marzo 2026. In apertura, sarà ospite la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein per analizzare e riflettere sulle dinamiche che attraversano il nostro presente. Sull’attualità interviene anche il giornalista Antonio Padellaro per discutere i fatti più rilevanti della settimana. La serata offrirà inoltre uno spazio di confronto sul tema del referendum sulla giustizia con il giornalista Alessandro Sallusti e il professore di diritto costituzionale Enrico Grosso. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Elly Schlein e Alessandro Gassmann a In Altre Parole Articoli correlati In altre parole su La7, gli ospiti del 14 marzo da Alessandro Gassmann a Elly SchleinNuova puntata di In altre parole questa sera, sabato 14 marzo 2026, su La7 dopo gli ottimi ascolti della settimana scorsa, quando il programma ha... Contenuti utili per approfondire Elly Schlein Temi più discussi: Referendum giustizia, a Bologna Elly Schlein per il ‘no’. Poi la maratona per il ‘sì’; Referendum sulla giustizia, così Milano è il crocevia della sfida Meloni-Schlein; Pina Picierno ribelle anti-Schlein, al referendum vota Sì (con un occhio al Nazareno); Grillino parlante Il campo largo resta ostaggio della tattica subdola di Conte (e della debolezza di Schlein). In altre parole su La7, gli ospiti del 14 marzo da Alessandro Gassmann a Elly SchleinTra gli ospiti di Massimo Gramellini ci saranno anche Antonio Padellaro, Alessandro Sallusti e il professore Enrico Grosso ... msn.com Schlein: per la premier italiani stupidi. Il 18 in piazza per il no con Silvestri e De CataldoArtisti e intellettuali contrari al disegno di legge costituzionale sulla magistratura si alterneranno al microfono con i volti di punta del comitato ... repubblica.it Elly Schlein sul conflitto in Medio Oriente e sulla posizione di Giorgia Meloni rispetto a Donald Trump e Benjamin Netanyahu #la7 #inaltreparole #EllySchlein #meloni #guerra #iran x.com Elly Schlein sul conflitto in Medio Oriente e sulla posizione di Giorgia Meloni rispetto a Donald Trump e Benjamin Netanyahu Elly Schlein #la7 #inaltreparole #EllySchlein #meloni #guerra #iran facebook