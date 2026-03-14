Elio e le storie tese | arriva il Tour à la carte

Gli Elio e le Storie Tese annunciano il nuovo tour estivo chiamato “Tour à la carte”. La tournée attraverserà diverse città italiane e prevede che il pubblico possa scegliere la scaletta degli spettacoli. La band torna dal vivo portando questa novità, che permette agli spettatori di decidere quali brani ascoltare durante i concerti. La serie di date è stata appena comunicata.

MILANO – Gli Elio e le Storie Tese tornano dal vivo con il “Tour à la carte”, una tournée estiva che attraverserà l’Italia con un’idea semplice ma decisamente nello stile della band: lasciare al pubblico la scelta della scaletta. Dopo anni di concerti diventati veri e propri spettacoli comici oltre che musicali, il gruppo guidato da Stefano Belisari, in arte Elio, propone quindi un format in cui ogni serata sarà diversa dalle altre, costruita a partire dai voti dei fan sul sito ufficiale. Un menù musicale personalizzato città per città, da gustare dall’inizio alla fine proprio come in un ristorante, tra classici amatissimi, sorprese e brani che magari non vengono suonati da tempo. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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