Per le elezioni provinciali di Avellino, il seggio centrale e la sottosezione sono stati ufficialmente insediati. I componenti dei rispettivi uffici elettorali si sono presentati per i consueti passaggi di rito, dando così avvio alle operazioni di voto. La regolare costituzione delle sezioni rappresenta il primo passo per lo svolgimento delle elezioni.

Tempo di lettura: < 1 minuto S i sono regolarmente costituiti il Seggio centrale e la Sottosezione per le Elezioni del Consiglio Provinciale di Avellino, con il formale insediamento dei componenti i predetti Uffici elettorali per le conseguenti operazioni di rito. Le operazioni di voto si svolgeranno nella giornata di domani, DOMENICA 15 marzo 2026, dalle ore 8:00 alle ore 20:00. Le operazioni di scrutinio avranno inizio DOMENICA dalle ore 20:00, immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto. Tali operazioni saranno riprese in diretta streaming live e visibil i sul sito internet della Provincia di Avellino https:www.provincia.avellino. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Elezioni Provinciali, seggio e sottosezione regolarmente insediati

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