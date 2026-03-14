Elezioni Patto per il Nord ha deciso | Giovanni Colombo candidato sindaco Con lui Bodega

Da leccotoday.it 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Patto per il Nord ha annunciato Giovanni Colombo come candidato sindaco, con Bodega che lo supporterà. Contestualmente, è stato ufficializzato anche Filippo Boscagli come candidato del centrodestra unito per le prossime elezioni amministrative di Lecce, previste per il 24 e 25 maggio 2026. La corsa alle elezioni si configura ora più dettagliata e articolata.

Patto per il Nord ufficializza il suo ticket per le amministrative del 24 e 25 maggio. L'ex consigliere comunale sfida tutti puntando tutto sulla sicurezza. L'ex primo cittadino: "Le decisioni devono tornare a nascere dal territorio, non dai tavoli romani" Con l'ufficializzazione della candidatura di Filippo Boscagli per il centrodestra unito avvenuta ieri, il quadro delle amministrative lecchesi del 24 e 25 maggio 2026 si fa sempre più affollato. A completarlo è oggi Patto per il Nord, che schiera Giovanni Colombo come candidato sindaco e Lorenzo Bodega come capolista. Un duo che punta a intercettare quell'elettorato autonomista e nordista deluso dalla svolta centralista della Lega di Salvini, e che sceglie la sicurezza come tema principale e identitario dell'intera campagna. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Articoli correlati

Patto per il Nord in campo a Lecco: a guidare la lista l'ex sindaco Lorenzo Bodega“Coerenza, competenza e cuore: il Patto per il Nord si mette al servizio della città.

Aggiornamenti e notizie su Giovanni Colombo

Temi più discussi: Elezioni Lecco: Patto per il Nord candida Giovanni Colombo; Elezioni, Patto per il Nord ha deciso: Giovanni Colombo candidato sindaco. Con lui Bodega; Patto per il Nord lancia la sfida a Lecco: Giovanni Colombo candidato sindaco; Elezioni Lecco: Patto per il Nord candida Giovanni Colombo sindaco.

giovanni colombo elezioni patto per ilElezioni, Patto per il Nord ha deciso: Giovanni Colombo candidato sindaco. Con lui BodegaPatto per il Nord ufficializza il suo ticket per le amministrative del 24 e 25 maggio. L'ex consigliere comunale sfida tutti puntando tutto sulla sicurezza. L'ex primo cittadino: Le decisioni devono ... leccotoday.it

giovanni colombo elezioni patto per ilElezioni Lecco: Patto per il Nord candida Giovanni Colombo sindacoL’annuncio oggi: Lorenzo Bodega capolista. La corsa a Palazzo Bovara sale a cinque candidati Il nostro obiettivo prioritario è chiaro: far ritornare Lecco la città sicura, ordinata e vivibile che io ... msn.com

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.