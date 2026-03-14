Elezioni Patto per il Nord ha deciso | Giovanni Colombo candidato sindaco Con lui Bodega

Il Patto per il Nord ha annunciato Giovanni Colombo come candidato sindaco, con Bodega che lo supporterà. Contestualmente, è stato ufficializzato anche Filippo Boscagli come candidato del centrodestra unito per le prossime elezioni amministrative di Lecce, previste per il 24 e 25 maggio 2026. La corsa alle elezioni si configura ora più dettagliata e articolata.

Patto per il Nord ufficializza il suo ticket per le amministrative del 24 e 25 maggio. L'ex consigliere comunale sfida tutti puntando tutto sulla sicurezza. L'ex primo cittadino: "Le decisioni devono tornare a nascere dal territorio, non dai tavoli romani" Con l'ufficializzazione della candidatura di Filippo Boscagli per il centrodestra unito avvenuta ieri, il quadro delle amministrative lecchesi del 24 e 25 maggio 2026 si fa sempre più affollato. A completarlo è oggi Patto per il Nord, che schiera Giovanni Colombo come candidato sindaco e Lorenzo Bodega come capolista. Un duo che punta a intercettare quell'elettorato autonomista e nordista deluso dalla svolta centralista della Lega di Salvini, e che sceglie la sicurezza come tema principale e identitario dell'intera campagna. 🔗 Leggi su Leccotoday.it Articoli correlati Patto per il Nord in campo a Lecco: a guidare la lista l'ex sindaco Lorenzo Bodega“Coerenza, competenza e cuore: il Patto per il Nord si mette al servizio della città. Aggiornamenti e notizie su Giovanni Colombo Temi più discussi: Elezioni Lecco: Patto per il Nord candida Giovanni Colombo; Elezioni, Patto per il Nord ha deciso: Giovanni Colombo candidato sindaco. Con lui Bodega; Patto per il Nord lancia la sfida a Lecco: Giovanni Colombo candidato sindaco; Elezioni Lecco: Patto per il Nord candida Giovanni Colombo sindaco. Elezioni, Patto per il Nord ha deciso: Giovanni Colombo candidato sindaco. Con lui BodegaPatto per il Nord ufficializza il suo ticket per le amministrative del 24 e 25 maggio. L'ex consigliere comunale sfida tutti puntando tutto sulla sicurezza. L'ex primo cittadino: Le decisioni devono ... leccotoday.it Elezioni Lecco: Patto per il Nord candida Giovanni Colombo sindacoL’annuncio oggi: Lorenzo Bodega capolista. La corsa a Palazzo Bovara sale a cinque candidati Il nostro obiettivo prioritario è chiaro: far ritornare Lecco la città sicura, ordinata e vivibile che io ... msn.com Lecco – Dopo Mauro Gattinoni, Francesca Losi, Mauro Fumagalli e Filippo Boscagli, Patto per il Nord presenta il quinto candidato sindaco per la città di Lecco. Si tratta di Giovanni Colombo. Con lui Lorenzo Bodega in qualità di capolista. Patto per il Nord punt facebook Composizione Geometrica, c.1970-1979 by Gianni Colombo x.com