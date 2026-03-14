Elezioni Ercolano il Pd ha troppi candidati a sindaco E pensa alle primarie

Da fanpage.it 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Ercolano, il Partito Democratico sta valutando cinque candidati per la corsa a sindaco e si ipotizza l'eventuale utilizzo di primarie interne per scegliere il candidato ufficiale. La presenza di più nomi ha portato a discutere sulla possibilità di una consultazione tra gli iscritti, mentre il partito si prepara a definire le strategie per le prossime elezioni amministrative.

Cinque possibili candidati Pd per la poltrona a sindaco di Ercolano. E si paventa l'uso delle primarie interne. Non senza problemi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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