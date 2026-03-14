Le elezioni comunali sono ferme e le amministrative in alcune province sono ancora in attesa di candidati ufficiali. A Agrigento e in altre zone, il calendario elettorale si è improvvisamente bloccato, lasciando i cittadini senza una scelta chiara per le prossime amministrative. La situazione crea incertezza e ritardi nelle procedure elettorali in diverse aree.

Il calendario elettorale si è improvvisamente bloccato, lasciando i cittadini di Agrigento e delle altre province senza un candidato unico per le prossime amministrative. Tutto lo schieramento del Centrodestra ha premuto il tasto pausa sulle trattative locali, spostando la decisione finale ai vertici romani. Questa sospensione temporanea mira a evitare distrazioni durante il referendum sulla magistratura, considerato cruciale per l’assetto giudiziario e gli equilibri politici nazionali. La strategia romana e il blocco delle alleanze territoriali. Chi attendeva tavoli di lavoro a livello provinciale per definire un nome comune resterà deluso, poiché ogni iniziativa locale è stata congelata. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Elezioni bloccate: Roma decide i sindaci, la corsa è contro

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